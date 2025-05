Le pressioni psicologiche di mio marito mi facevano sentire un vecchio rottame Per due volte arrivò alla violenza fisica | Giuseppina Torre si sfoga

Giuseppina Torre racconta la sua dolorosa esperienza di violenza psicologica e fisica subita dal marito, che l'ha fatta sentire come un vecchio rottame. Dopo due episodi di violenza, decide di reagire e rinascere. Nel suo libro, scritto con Barbara Visentin, condivide il cammino di riscatto e speranza di una donna che ha scelto di riscrivere la propria vita.

“Un piano per rinascere. La mia storia dal vivo ” è il titolo del il primo libro di Giuseppina Torre, scritto con la giornalista Barbara Visentin. Il libro racconta la storia della pianista e compositrice siciliana che ha vissuto a lungo in una relazione segnata da violenza psicologica e fisica. La pianista è anche tra le protagoniste della rassegna Piano City Milano. “Il pianoforte all’inizio fu il compagno di giochi, -ha spiegato la pianista a Il Corriere della Sera – poi un’ancora di salvezza quando la vita sembrava crollare. Le pressioni psicologiche di mio marito mi spinsero a considerarmi un vecchio rottame senza nessun valore; ebbi due aborti spontanei e mi disse che non ero neppure capace di portare una gravidanza, quando vinsi il Los Angeles Music Award mi accuso? che non pensavo ne? e lui ne? a nostro figlio; mi faceva sparire i vestiti dicendo che era entrato un ladro e aveva portato via solo i miei... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it