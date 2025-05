Le Pmi del Lazio crescono più della media nazionale ma dazi e carenza di lavoratori frenano l' entusiasmo

Le piccole e medie imprese del Lazio stanno crescendo a un ritmo superiore alla media nazionale, ma fattori esterni come i dazi e la carenza di manodopera minacciano di frenare questo entusiasmo. Un'indagine condotta da Federlazio mette in luce la situazione attuale, evidenziando segnali di rallentamento nell'economia e le sfide che le PMI devono affrontare per mantenere slancio e competitività. Come si presenta dunque il panorama economico della regione?

Il Lazio cresce più della media italiana ma i segnali di rallentamento dell'economia e i dazi non fanno ben sperare nel futuro. È quanto emerge dall'indagine effettuata da Federlazio sulle piccole e medie imprese della regione.

