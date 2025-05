Le pillole di galateo di Petra e Carlo | a spasso con il cane

Passeggiare con il proprio cane è un piacere, ma anche un momento di civiltà. Petra e Carlo ricordano l’importanza di raccogliere sempre i bisogni, usare il guinzaglio e rispettare gli spazi comuni. Perché anche il buon senso. è questione di stile... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Le pillole di galateo di Petra e Carlo: a spasso con il cane

