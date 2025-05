Le note di Rtc Da Stravinskij a Dvorak e Salieri

Le note di RTC esplorano un repertorio vario: da Stravinskij a Dvorak e Salieri, passando attraverso le composizioni di Mario Castelnuovo Tedesco, allievo di Pizzetti, con i "Tre Preludi mediterranei" per chitarra di Lorenzo Micheli. Alle 18.40, musica francese di Saint-Saëns, tra marce e altre opere, arricchisce il programma. Un viaggio musicale tra epoche e stili diversi, valorizzando compositori classici e moderni.

Mario Castelnuovo Tedesco, compositore fiorentino scomparso nel 1968, allievo di Pizzetti, torna spesso nelle proposte di Rtc: oggi alle 18.18 singolare proposta di "Tre Preludi mediterranei" scritti per chitarra (Lorenzo Micheli). Musica francese di Saint-SaĂ«ns, alle 18.40, in un mix di "Marche militaire francaise - Tarantelle, Messe de Requiem". Domani dalle 17.11, impronta etnica musica boema di Smetana - "La mia patria" e Dvorak - "Sinfonia Dal nuovo mondo" in registrazioni storiche del 1959 - 1961. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le note di Rtc. Da Stravinskij a Dvorak e Salieri

