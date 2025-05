Le indagini di Lolita Lobosco 3 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata replica

Questa sera, domenica 25 maggio 2025, alle 21:25 su Rai 1, torna in replica la terza puntata de "Le indagini di Lolita Lobosco 3". La serie, ispirata ai romanzi di G., ci porta nel mondo intrigante della protagonista, mentre affronta nuovi misteri. Scopriamo insieme le anticipazioni sulla trama e il cast di questo attesissimo episodio.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica). Questa sera, domenica 25 maggio 2025, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, la terza stagione della fiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Anche nei nuovi episodi è Luisa Ranieri a interpretare la protagonista, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, a capo di una squadra di soli uomini in cui riesce a farsi strada grazie al suo mix di bellezza esplosiva e intelligenza emotiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le indagini di Lolita Lobosco 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica)

Altre letture consigliate

Ascolti tv del 14 maggio, Milan-Bologna o Le indagini di Lolita Lobosco

La serata televisiva del 14 maggio è dominata dalla finale di Coppa Italia, Milan-Bologna, in onda su Canale 5, mentre la concorrenza si riduce drasticamente.

Ascolti TV domenica 11 maggio: chi ha vinto tra Le indagini di Lolita Lobosco 3, Lo show dei record e Che tempo che fa

Domenica 11 maggio ha visto un acceso scontro tra tre programmi di successo: la terza edizione de

Dati Auditel e ascolti tv ieri sera, 11 maggio 2025: 20% di share per "Le indagini di Lolita Lobosco 3" su Rai 1, 10% per "Lo Show dei Record" su Canale 5

Nella serata di domenica 11 maggio 2025, la competizione per gli ascolti televisivi ha visto protagonisti due programmi di successo su Rai 1.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Stasera in tv finisce Lolita Lobosco 3: anticipazioni e cast di Un brutto affare

Secondo msn.com: Regina degli ascolti anche in replica, si conclude stasera Le indagini di Lolita Lobosco 3: ecco cosa succede nell'ultima puntata. Su Rai 1 ...

Lolita Lobosco 3, stasera (domenica 25 maggio) l'ultima puntata: come finisce la serie tv con Luisa Ranieri? Anticipazioni, trama e cast

Segnala msn.com: Ultimo appuntamento per i fan di Lolita Lobosco, la poliziotta sui tacchi a spillo che azzecca più “casi” che amori e ha ...

Le indagini di Lolita Lobosco 3 come finisce, anticipazioni ultima puntata 25 maggio 2025/ Che fine fa Angelo

Scrive ilsussidiario.net: Le indagini di Lolita Lobosco 3 come finisce, anticipazioni ultima puntata del 25 maggio 2025: paura per Domenica ed Angelo, finale choc ...

LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO - Stagione 3 | Promo tv