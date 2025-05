Le classifiche saranno anche strumenti di marketing ma l’Italia è sempre al palo

Le classifiche di felicità sono strumenti di marketing, ma l’Italia rimane indietro. La Finlandia è il Paese più felice al mondo, secondo il World Happiness Report delle Nazioni Unità, mantenendo il primato da anni. Tuttavia, questa costanza sorprende ancora, come si domanda il New York Times inviando Molly Young in Finlandia per capire i motivi di questa felicità duratura.

La Finlandia è il Paese più felice al mondo. Almeno secondo il recente World Happiness Report delle Nazioni Unite. Un primato che dura quasi da sempre eppure riesce ancora a sorprendere. «Possibile?», si è chiesto il New York Times spedendo nel Paese nordico l'inviata Molly Young, con il compito di spiegare il fenomeno. Lo stesso ha provato a fare anche The Economist: « What's their secret?», sottotitola il settimanale economico. Per sintetizzare al massimo, il segreto è racchiuso negli indicatori usati per stilare la classifica.

