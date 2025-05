Le amministrazioni di Montesilvano e di Pescara a confronto per il palazzo di via Lazio 61 | si valuta l' esproprio per pubblica utilità

Le amministrazioni di Montesilvano e Pescara si confrontano sul futuro del Palazzo di via Lazio 61, attualmente di proprietà pescarese ma situato nel territorio montesilvanese. Durante un tavolo di lavoro, si è discussa la possibilità di esproprio per pubblica utilità, affrontando le polemiche che da decenni circondano l'immobile e le sue potenzialità per lo sviluppo locale. Un’occasione di confronto cruciale per il futuro del territorio.

