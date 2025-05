Lazio per Gila una big europea si aggiunge alle pretendenti

Mario Gila attrae l'interesse di grandi club europei. Oltre alla Lazio, anche il Paris Saint Germain è in agguato per aggiudicarsi il difensore. La bomba di mercato arriva dalla Francia, dove il sito dailymercato.com svela le voci di un possibile trasferimento, rendendo il futuro di Gila sempre più incerto e acceso di suggestioni internazionali.

C`è anche il Paris Saint Germain in agguato su Mario Gila. La notizia arriva direttamente dalla Francia, dove il sito dailymercato.com parla. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Tah Juventus: quella big europea è pronta a sferrare il colpo decisivo, ma la decisione spetterà al giocatore. Cosa filtra sul futuro del difensore tedesco

La Juventus è vicina a concretizzare il colpo difensivo tanto atteso, con il Bayern Monaco pronto a presentare un'offerta decisiva per Jonathan Tah.

Mastantuono Juventus, quella big europea spinge per prendere il talentuoso giocatore argentino! L’incontro tra le parti è già avvenuto: la trattativa si complica per i bianconeri!

La Juventus è in trattative per Franco Mastantuono, talentuoso giocatore argentino, ma un'importante big europea sta accelerando per assicurarselo.

Inter, quanti big di nuovo dentro con la Lazio? Cinque quasi certi

Domenica sera, l'Inter ospiterà la Lazio a San Siro, con Simone Inzaghi pronto a reinserire almeno cinque titolari dopo il turnover nelle ultime partite.

