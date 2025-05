Lazio-Lecce squadra ricoperta di fischi | confronto sotto la Nord poi la ‘cacciata’

La Lazio vive un pomeriggio da incubo, perdendo in casa contro il Lecce nonostante un secondo tempo in superiorità numerica. Fischi e contestazioni invadono lo stadio, mentre le lacrime di Falcone sono il simbolo di una rabbia collettiva. I giocatori biancocelesti, sotto la curva nord, devono affrontare il pesante fardello di una stagione conclusasi nel peggiore dei modi, tra delusione e striscioni di protesta.

Rabbia enorme a fine partita: alle lacrime di Falcone fanno da contraltare le scene e le facce dei calciatori biancocelesti sotto la curva La Lazio finisce come peggio non poteva il suo campionato, perdendo in casa contro il Lecce giocando tutto il secondo tempo in superiorità numerica. Tanti tiri, tanti palloni messi dentro, molta confusione, poca concretezza e un pizzico di sfortuna. Ma in certe serate la sfortuna non esiste. Ci sono solo tantissimi errori, gli ennesimi in difesa, un altro gol preso, un altro approccio sbagliato, un’altra partita in casa senza vittoria. I tre punti all’Olimpico in campionato mancano dal 9 febbraio, quasi quattro lunghissimi mesi... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Lecce, squadra ricoperta di fischi: confronto sotto la Nord, poi la ‘cacciata’

