Lazio-Lecce | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La Lazio affronta il Lecce nell’ultima giornata di Serie A, domenica 25 maggio allo stadio Olimpico. I biancocelesti, guidati da Sarri, cercano una vittoria per chiudere la stagione nel migliore dei modi, mentre il Lecce di Baroni punta ad ottenere un risultato positivo dopo il pareggio contro l’Inter. Ecco orari, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv.

(Adnkronos) – La Lazio scende in campo nell'ultima giornata di Serie A. I biancocelesti sfidano oggi, domenica 25 maggio, il Lecce allo stadio Olimpico. La squadra di Baroni, reduce dal pareggio in extremis contro l'Inter firmato Pedro, va a caccia di una vittoria per coltivare le residue speranze Champions, mentre con un punto sarebbe certa ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

