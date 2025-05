Lazio-Lecce LIVE 0-1 al 45' | decide Coulibaly Espulso Pierotti salentini in 10

Nella 38a giornata di Serie A, la sfida tra Lazio e Lecce si infiamma con l'espulsione di Pierotti, lasciando i salentini in dieci. Al 45' +1, Falcone compie un miracolo su Castellanos, mantenendo viva la speranza per il Lecce. Segui tutte le emozioni di questa intensa partita, che potrebbe decidere il destino delle due squadre in un finale di stagione avvincente.

Lazio-Lecce, 38a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 45` +1 - Miracolo di Falcone su Castellanos: pallone scodellato nell`area di rigore... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

