Lazio-Lecce LIVE 0-0 | ci prova Gaspar Baschirotto rischia l'autogoal

La partita tra Lazio e Lecce, valida per la 38a giornata di Serie A, si preannuncia intensa e ricca di emozioni. Dopo un inizio vivace, Gaspar Baschirotto è vicino a un’autogol, mentre il Lecce cerca di farsi pericoloso con un cross di Tavares. Castellanos prova a intervenire in modo acrobatico: sarà scontro diretto nel cuore del gioco! Seguiamo insieme i momenti salienti e i goal di questa sfida avvincente.

Lazio-Lecce, 38a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 12` - Altro cross in area di Tavares, Castellanos prova ad arrivarci di tacco ma... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

