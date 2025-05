Lazio-Lecce LIVE 0-0 | ci prova Gaspar Baschirotto rischia l'autogoal Occasione per Gallo

Nella 38a giornata di Serie A, Lazio e Lecce si affrontano in un match avvincente, ricco di emozioni e colpi di scena. In un momento cruciale, Baschirotto deve fare attenzione per non rischiare l'autogol, mentre Gallo ha l'opportunitĂ di colpire con un tiro potente dal limite dell'area. Seguiamo insieme le azioni salienti della partita, per scoprire come si evolverĂ questa entusiasmante sfida.

Lazio-Lecce, 38a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 24` - Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Gallo calcia dal limite dell`area... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

