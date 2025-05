Lazio - Lecce le pagelle di CM | disastro Gila Coulibaly e super Falcone salvano il Lecce

Nella sfida tra Lazio e Lecce, terminata 0-1, le pagelle di cm evidenziano un "disastro" per i biancocelesti, con Gila e Coulibaly sotto tono. Al contrario, il portiere Falcone si erge a salvatore della squadra salentina. Mandas si mostra solido, mentre Tavares fatica a brillare. Un match in cui il Lecce ha saputo resistere, portando a casa tre punti preziosi contro una Lazio in difficoltà.

Lazio – Lecce 0-1 Mandas 6: può fare poco sul gol preso. Per il resto non deve lavorare granchè, col Lecce chiuso in difesa. Tavares 5: ha il... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Lazio-Lecce 0-1, le pagelle: Gila disastroso, Zaccagni scarico. Baroni è settimo e fuori dall'Europa - Il Lecce sbanca l'Olimpico e si salva grazie alla rete di Coulibaly che decide la gara al 43'. Una sconfitta drammatica per la Lazio che chiude la stagione al settimo posto e rimane fuori ... Segnala msn.com

Le pagelle di Lazio-Lecce, inguardabili e fuori dall'Europa - La Lazio chiude la sua stagione lottando per un posto in Europa, sfidando il Lecce di Giampaolo che invece ha nella testa la retrocessione da evitare. Primo tempo inguardabile per gli uomini di Baroni ... Si legge su laziopress.it

LE PAGELLE DI LAZIO - LECCE - LE PAGELLE DI LAZIO - LECCEMandas: 6Inoperoso per tutto il primo tempo non riesce ad evitare il vantaggio del Lecce con il pallone che ... Da noibiancocelesti.com

"I tifosi laziali non ci sono, non si offende la Lazio". Mentalità Salernitana ????