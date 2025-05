Lazio-Lecce Giampaolo scherza | Ora sono ca i vostri con Corvino Poi sul futuro è chiarissimo

Dopo la splendida vittoria all’Olimpico contro la Lazio, Marco Giampaolo si presenta in conferenza stampa raggiante e orgoglioso. Con un tocco di ironia, il tecnico del Lecce scherza sul suo rapporto con Corvino e ribadisce la chiarezza sul futuro. Stanco ma soddisfatto, Giampaolo celebra un traguardo fondamentale per la sua squadra, che ha ufficialmente conquistato la salvezza in una stagione difficile.

Il tecnico dei pugliesi raggiante dopo la vittoria all'Olimpico che ha certificato la salvezza: le sue parole in conferenza stampa Marco Giampaolo è stanchissimo, ma felicissimo e soprattutto enormemente orgoglioso dopo la vittoria splendida all'Olimpico con la Lazio che ha timbrato la salvezza dei pugliesi. Faticosissima, estenuante per certi versi. Marco Giampaolo (LaPresse) – calciomercato.it In conferenza stampa il tecnico del Lecce ha condiviso le sue emozioni: "Le cose da dire sono tante, devo essere sintetico. Innanzitutto sono contento per tutti i nostri tifosi, 23mila abbonati sono tantissimi...

