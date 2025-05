Lazio-Lecce diretta | ultimo tango per la salvezza Giampaolo punta su Berisha

Lazio-Lecce si prepara a essere l'ultimo tango per la salvezza, con i pugliesi che devono ottenere almeno un punto per mantenere vive le speranze di permanenza in Serie A. Giampaolo punta su Berisha per affrontare una Lazio in cerca di conferme. L’Olimpico, gremito di tifosi, sarà il palcoscenico di una partita decisiva, dove ogni azione potrebbe scrivere il destino di entrambe le squadre.

Lazio-Lecce, l'ultimo ballo per la salvezza. Il Lecce è costretto a vincere o a pareggiare e sperare poi in buoni risultati dagli altri campi. In un Olimpico da tutto esaurito va in scena... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lazio-Lecce diretta: ultimo tango per la salvezza. Giampaolo punta su Berisha

