Lazio-Lecce Baroni torna coi top dopo 105 giorni Brutto gesto nel minuto di silenzio

In una serata carica di emozioni, l'Olimpico accoglie Lazio e Lecce per uno scontro cruciale nella chiusura di stagione. Dopo 105 giorni, Baroni torna a guidare i suoi, mentre la Lazio è in cerca di un miracolo per mantenere vive le speranze di Champions. Tuttavia, un brutto gesto durante il minuto di silenzio offusca l'atmosfera, rendendo questa partita ancora più significativa per entrambe le squadre.

Prepartita denso disignificati all’Olimpico, gremito questa sera per la chiusura di stagione dove entrambe si giocano tantissimo La Lazio si gioca tutto, nella speranza di un miracolo. Questo servirebbe per la Champions, ko Juve a Venezia e Roma non oltre il pari a Torino, ma anche l’Europa League si presenta comunque complicata. Ovviamente con tre punti all’Olimpico. E alla squadra di Baroni occorre comunque un punto per essere sicura di qualificarsi almeno in Conference League senza guardare il risultato della Fiorentina. Per l’ultima giornata di campionato lo stadio Olimpico si veste per le grandi occasioni, quasi 60mila tifosi laziali per spingere i giocatori biancocelesti... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Lecce, Baroni torna coi top dopo 105 giorni. Brutto gesto nel minuto di silenzio

