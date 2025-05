Lazio-Lecce 0-1 | Coulibaly condanna Baroni biancocelesti fuori dall' Europa

Nell'ultima giornata di Serie A, la Lazio subisce una deludente sconfitta per 1-0 contro il Lecce, condannando così i biancocelesti a restare fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione. Un risultato inaspettato che stravolge le aspettative di una squadra, guidata da Baroni (oggi squalificato), che non riesce ad affrontare il match con la giusta determinazione, culminando in una caduta fragorosa e dolorosa.

