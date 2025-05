Lazio-Lecce 0-1 | biancocelesti fuori dalle coppe salentini salvi

Nell'ultimo atto del campionato, la Lazio cade sotto i colpi del Lecce, che festeggia la salvezza al triplice fischio dell'Olimpico. La decisiva rete di Coulibaly condanna i biancocelesti a una stagione priva di coppe, mentre i salentini possono brindare a un'altra annata in Serie A. Un match ricco di emozioni che segna il destino di entrambe le squadre.

Coulibaly decide il match: festa giallorossa all'Olimpico. ROMA - La Lazio è fuori dalle coppe; il Lecce si guadagna un'altra stagione in Serie A. Sono questi i verdetti emersi dalla sfida dell'Olimpico dell'ultima giornata di campionato. Per i biancocelesti, quindi, si concretizza lo scenario peggi...

