Lazio-Lecce 0-1 | biancocelesti fuori dalle coppe salentini salvi

Nel finale di stagione di Serie A, la Lazio ha subito una cocente sconfitta contro il Lecce per 1-0, con cui i salentini si garantiscono la permanenza nella massima divisione. I biancocelesti, invece, devono digerire l'amaro boccone dell'eliminazione dalle competizioni europee, chiudendo così un'annata piena di delusioni. La sfida all'Olimpico ha delineato un quadro definitivo per entrambe le squadre.

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio è fuori dalle coppe; il Lecce si guadagna un'altra stagione in Serie A. Sono questi i verdetti emersi dalla sfida dell'Olimpico dell'ultima giornata di campionato. Per i biancocelesti, quindi, si concretizza lo scenario peggiore: sconfitta per 1-0 e, in virtù delle vittorie di Juventus, Roma e Fiorentina, settimo posto che non basta nemmeno per la Conference League. In festa invece i salentini, che hanno giocato tutta la ripresa in inferiorità numerica. Uomo partita è stato Coulibaly. Una stagione che si chiude malissimo per la Lazio, specchio dei tre mesi e mezzo senza vittorie davanti al proprio pubblico