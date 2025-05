Lazio Fabiani | "Lavoro straordinario di Baroni Abbiamo fatto qualcosa di molto positivo"

A pochi minuti dall'attesa sfida Lazio-Lecce, l'allenatore della Lazio, Fabiani, elogia il "lavoro straordinario" di Baroni, sottolineando l'importanza di questa fase finale di campionato. I biancocelesti sono determinati a conquistare un piazzamento in Champions League, mentre l'atmosfera si carica di emozioni e attese. La partita si preannuncia intensa e cruciale per entrambe le squadre, con obiettivi ambiziosi in gioco.

A pochi minuti da Lazio-Lecce, l`ultima partita di campionato in cui i biancocelesti si giocano ancora un piazzamento in Champions League, mentre... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Fabiani: «La Lazio si gioca un’intera stagione contro la più forte d’Europa»

Fabiani sottolinea l'importanza di questa sfida tra Lazio e Inter, ultime della stagione a San Siro. L'Inter, la miglior squadra d'Europa, affronta una partita cruciale nella 36ª giornata di Serie A.

Lazio, Fabiani: "Soddisfatti di Baroni. Inter? La più forte d'Europa"

La Lazio di Lazio Fabiani, soddisfatta delle vittorie di Baroni, punta a migliorare la sua posizione europea.

Lazio, Fabiani: "Lavoro straordinario di Baroni. Abbiamo fatto qualcosa di molto positivo"

Lazio, Fabiani a Dazn: "Lavoro straordinario di Baroni, siamo cresciuti"

Lazio, Isaksen a LSC: "Vogliamo fare qualcosa di straordinario, abbiamo il fuoco dentro"

