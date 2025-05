Lazio Baroni | "Non sono riuscito a far capire l'importanza della partita ora dovremo fare valutazioni"

Dopo la deludente sconfitta contro il Lecce, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha riflettuto sull'importanza della partita e sul fatto di non essere riuscito a trasmettere questa consapevolezza alla squadra. Intervenuto su Sky, Baroni ha espresso il suo dolore e dispiacere per i tifosi, annunciando che ora sarà necessario fare delle valutazioni per comprendere le cause di questa prestazione negativa.

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Lecce che costa ai `C`è dolore, c`è dispiacere verso i tifosi... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

