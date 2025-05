Lazio addio Europa! Sconfitta da un Lecce ridotto in dieci uomini

La Lazio dice addio ai sogni di Europa, sconfitta da un Lecce ridotto in dieci uomini. I padroni di casa avevano bisogno di una vittoria per ambire a un posto in Europa League, ma la prestazione deludente ha tradito le aspettative. La determinazione del Lecce ha prevalso, con Coulibaly che ha segnato al 43’ e condannato la Lazio a una serata amara.

Il Lecce doveva e voleva vincere in casa della Lazio, e c’è riuscito. La Lazio doveva vincere per accedere all’Europa League oppure, ma quasi impossibile, alla Champions, ma non ha mostrato di volerlo, o semplicemente non aveva le forze per farlo. Tutta qui la partita, risolta da Coulibaly al 43’ approfittando della confusione nella difesa laziale, con un errore di Gila e con Mandas che non poteva nell’occasione fare uno dei suoi abituali miracoli. La squadra romana si è vista superare dalla Roma di Ranieri che ha battuto per 2-0 il Torino e s’è meritatamente guadagnata la partecipazione in Europa League... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio, addio Europa! Sconfitta da un Lecce ridotto in dieci uomini

