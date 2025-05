Lavori di manutenzione a cura di Hera chiude un' intera strada | la mappa

Da lunedì 26 maggio, per lavori di manutenzione straordinaria a cura di Hera, via Frizzi sarà chiusa al transito tra via della Luna e via degli Spadari, eccetto autorizzati. La chiusura durerà fino al termine dei lavori. È consigliabile evitare questa strada durante questo periodo. Per aggiornamenti, si invita a iscriversi al canale WhatsApp di FerraraToday.

Da lunedì 26 maggio fino al termine dei previsti lavori di manutenzione straordinaria a cura di Hera, in via Frizzi è prevista la chiusura al transito (eccetto autorizzati) del tratto compreso tra via della Luna e via degli Spadari.

