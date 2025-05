Lavori ai guard-rail chiude per una notte il casello di Modena Sud

Per lavori di manutenzione ai guardrail, il casello di Modena sud sulla A1 Milano-Napoli chiuderà temporaneamente. La chiusura, che riguarderà sia l'entrata che l'uscita, è programmata dalle 21:00 di lunedì 26 maggio alle 5:00 di martedì 27 maggio. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare strade alternative per evitare disagi durante l'intervento.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà necessario chiudere stazione di Modena sud, in entrata e in uscita. La chiusura è prevista dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 maggio. In alternativa si consiglia di utilizzare la... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Lavori ai guard-rail, chiude per una notte il casello di Modena Sud

Contenuti che potrebbero interessarti

A9 chiusa tra Lainate e Origgio per lavori: traffico deviato nella notte del 19 maggio

La A9 sarà chiusa tra Lainate e Origgio la notte del 19 maggio per lavori di manutenzione delle essenze arboree.

Nuova pavimentazione a piazza del Comune, via Roma chiude per lavori

Nuovi lavori di pavimentazione a piazza del Comune in via Roma chiudono l'area per permettere l'avanzamento, dopo un lungo stop dovuto al rinvenimento di reperti archeologici.

Lavori di scavo dell'elettrodotto, chiude il parcheggio a raso Annunziata est

Il comune di Messina informa che, a causa dei lavori di scavo per l'elettrodotto, il parcheggio a raso "Annunziata Est" sarà chiuso.

Approfondimenti da altre fonti

Roma, chiude di notte la Diramazione Sud: lavori Anas per nuovo cavalcavia

Lo riporta rainews.it: Chiusura notturna per lavori sulla Diramazione Roma Sud tra Torrenova e il G.R.A. Anas vara un nuovo cavalcavia, previsti percorsi alternativi e assistenza agli automobilisti ...

Lavori a Brignole, sottopasso Borgo Incrociati chiuso fino a dicembre

Riporta ligurianotizie.it: Durante le attività di cantiere, la mobilità pedonale e ciclo-pedonale tra Brignole e Borgo Incrociati sarà garantita attraverso la stazione ferroviaria, aperta tutti i giorni dalle 5 alle 00.30, e ...

Lavori sull’A2, chiude lo svincolo di Sant’Onofrio per una notte

Lo riporta corrieredellacalabria.it: Per consentire gli interventi di manutenzione programmata delle opere in verde lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rendono necessarie delle limitazioni, in orario notturno, in provincia di ...

Trieste, cadavere appeso al guardrail: bendato e con numerose ferite