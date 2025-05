Lavori ai guard-rail chiude per una notte il casello di Modena Sud

Lavori di manutenzione ai guardrail comportano la chiusura temporanea del casello di Modena sud sulla A1 Milano-Napoli. L'intervento, programmato dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 maggio, impedisce l'accesso in entrata e in uscita. Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi per evitare disagi.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà necessario chiudere stazione di Modena sud, in entrata e in uscita. La chiusura è prevista dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 maggio. In alternativa si consiglia di utilizzare la...

