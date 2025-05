L’auto distrutta nella notte un ragazzo che muore a 21 anni | la tragedia di Agliana

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio ad Agliana, si è consumata una tragedia: un’auto distrutta e un giovane di 21 anni morto, dopo un incidente che ha sconvolto l’intera comunità. Le lamiere contorte dell’auto ora sono in un’autorimessa mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica notte, alla ricerca di risposte su quanto accaduto a quei giovani.

Agliana (Pistoia), 25 maggio 2025 – Di una notte tragica resta un'auto distrutta, le cui lamiere contorte sono ora in un'autorimessa. Si cercherà di capire anche da quello che resta dell'auto cosa è accaduto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio. Quando un'auto con a bordo quattro ragazzi giovanissimi si è scontrata con un'altra auto. C'è una vittima, Alessandro Trovatelli, 21 anni. Era di Pistoia. Il dolore in città è profondo per questa giovane vita che se n'è andata. In un sabato sera come tanti, un'uscita con gli amici. Una notte nella quale il ragazzo ha trovato la morte. Un dolore difficile da accettare...

