Lautaro Inter incognita in vista della finale di Champions! Può giocare 90 minuti?

Lautaro Inter resta un’incognita in vista della finale di Champions League contro il PSG. Può giocare tutti i 90 minuti? L’analisi del Corriere dello Sport esplora le possibilità e le preoccupazioni legate alle sue condizioni fisiche, determinante per la strategia dei nerazzurri. Un match decisivo che potrebbe essere influenzato dalla presenza e dal rendimento dell’attaccante argentino.

Lautaro Inter, incognita in vista della finale di Champions! Può giocare 90 minuti? L’analisi del Corriere dello Sport. Cosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport in vista della finale di Champions dell’Inter, contro il PSG LE ULTIME- « C’è un’incognita però che accompagnerà l’intero l’avvicinamento alla prossima partita e riguarda la sua tenuta sui 90 minuti o addirittura sui 120, qualora servissero anche i supplementari contro i parigini. Il Toro infatti si giocherà la finale di Champions a distanza di ben 25 giorni dall’ultima presenza, avvenuta lo scorso 6 maggio nella semifinale di ritorno contro il Barcellona in coppia proprio con Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, incognita in vista della finale di Champions! Può giocare 90 minuti?

Contenuti che potrebbero interessarti

Inter, da Lautaro a Frattesi passando per Pavard e Mkhitaryan: chi recupera e chi no in vista della Lazio

L'Inter si prepara alla sfida contro la Lazio, monitorando la situazione infortuni di Lautaro, Frattesi, Pavard e Mkhitaryan.

Allenamento Inter, buone notizie in vista del Como! Si rivede Lautaro – FOTO & REPORT

Buone notizie dall'allenamento dell'Inter in vista della sfida contro il Como. Lautaro Martinez si è rivisto in campo, portando entusiasmo e fiducia al team di Simone Inzaghi.

Karlström elogia l’Inter: «Mai vista una squadra così interconnessa»

Jesper Karlström, centrocampista dell'Udinese, ha elogiato l'Inter definendola una squadra mai vista così interconnessa.

Ne parlano su altre fonti

CdS - Lautaro pienamente recuperato per la finale di Monaco. L'incognita riguarda la sua tenuta sui 90' o 120'

Riporta msn.com: Lautaro Martinez vuole trasformare la profonda delusione in rabbia agonistica, così come tutta l'Inter. L'ambiente nerazzurro deve resettare il campionato buttato via e concentrare tutte le sue energi ...

Inzaghi con l’Inter B, ma titolarissimi pronti per il PSG: Lautaro? Ecco come sta

fcinter1908.it scrive: Rotazioni a Como, la sfida decisiva contro Luis Enrique richiede i big al massimo della forma: Lautaro non entra, ma è recuperato ...

Scudetto Napoli, l’Inter ammette: Lo abbiamo perso noi. E c’è il caso Lautaro

Riporta sport.virgilio.it: Lo scudetto va al Napoli e all'Inter non rimane che il rimpianto. I giocatori nerazzurri ammettono le proprie responsabilità mentre Lautaro piange dalla panchina aprendo un piccolo caso in vista della ...

???? PREOCCUPAZIONE IN VISTA DEL BARCELLONA PER LAUTARO #inter #calcionews24