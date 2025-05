Lautaro Inter come sta il Toro? Novità verso il PSG il piano nei prossimi quattro allenamenti

Lautaro Inter sta bene e si avvicina alla partita contro il PSG. Inzaghi ha in programma importanti novità e un piano specifico per l’attaccante nei prossimi quattro allenamenti. I tifosi sono ansiosi di conoscere le sue condizioni, e fonti come La Gazzetta dello Sport forniscono aggiornamenti sulla sua forma e sulle strategie per la sfida. Si tratta di un momento cruciale, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per l’incontro internazionale.

Lautaro Inter, come sta il Toro di Inzaghi? Ecco arrivare preziose novità verso la gara col PSG, il piano per l'argentino nei prossimi allenamenti. Lautaro Inter, come sta l'argentino? Se lo chiedono i tifosi nerazzurri e, una prima possibile risposta, la fornisce direttamente La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. Ecco cosa filtra sul nerazzurri di Simone Inzaghi: «Lautaro è pronto a farlo. Lo è anche fisicamente, non ingannino gli zero minuti di Como.

