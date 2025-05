Latte vaccino spacciato per bufalino titolare di azienda sotto processo

Al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si svolge il processo di una titolare di azienda bufalina, imputata per aver spacciato latte vaccino come bufalino. La 69enne di San Tammaro, sotto processo davanti al giudice Davide Valenziano, affronta accuse legate a frode alimentare. L’istruttoria prosegue, evidenziando le delicate questioni sulla qualità e l’etichettatura dei prodotti lattiero-caseari.

Prosegue al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, davanti al giudice Davide Valenziano, la complessa istruttoria dibattimentale che vede imputata una 69enne di San Tammaro, titolare di una nota azienda zootecnica e bufalina. La donna è stata rinviata a giudizio dal pubblico ministero Stefania.

