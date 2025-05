Latitante catturato all’ippodromo di Aversa | indossava parrucca e cappellino

Armando Tammaro, 35 anni di Volla, latitante sfuggito due volte all’arresto, è stato catturato all’ippodromo di Aversa. Indossando parrucca e cappellino per mimetizzarsi tra gli spalti, cercava di sfuggire ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che alla fine lo hanno riconosciuto e fermato. La sua latitanza si è conclusa in un luogo insolito, tra le corse e il pubblico dell’ipp

Era riuscito a sfuggire due volte all'arresto, ma la sua latitanza è finita tra gli spalti dell'ippodromo di Aversa. Armando Tammaro, 35 anni, originario di Volla, è stato riconosciuto e fermato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna mentre cercava di mimetizzarsi tra il pubblico, con addosso un cappellino e una parrucca di .

