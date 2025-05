Latina compie oggi ottant’anni di Liberazione | un fatto che in vista del centenario non si può ignorare

Oggi Latina celebra ottant'anni dalla sua liberazione, un evento fondamentale da ricordare in vista del centenario. La città, originariamente Littoria, fu fondata nel 1932 durante il regime fascista, inaugurata nel 1932 con Mussolini presente, e poi liberata il 25 maggio 1944, undici mesi prima del 25 aprile 1945. Questo anniversario sottolinea il percorso storico di resistenza e liberazione della città nel contesto della Seconda Guerra Mondiale.

di Graziano Lanzidei Undici mesi prima del 25 aprile 1945, c’era stato il 25 maggio 1944: la Liberazione di Littoria, che poi sarebbe diventata Latina. La città costruita dal fascismo – fondata il 30 giugno 1932 e inaugurata il 18 dicembre dello stesso anno alla presenza di Mussolini – fu liberata dai nazifascisti pochi giorni prima di Roma, dopo una lunga e sanguinosa battaglia. Oggi Latina cerca di prepararsi a compiere cent’anni, grazie ad una importante iniziativa del governo Meloni. Una città che porta ancora nelle sue geometrie, nei nomi dei borghi e nello stile architettonico l’eco di un’origine ingombrante, ma che ha attraversato guerra, occupazione e ricostruzione fino a diventare repubblicana, cambiando anche nome. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Latina compie oggi ottant’anni di Liberazione: un fatto che in vista del centenario non si può ignorare

Approfondisci con questi articoli

Le notizie più importanti di oggi 16 maggio 2025 a Latina e in provincia

Il 16 maggio 2025, Latina e la sua provincia si trovano al centro di eventi significativi. Dalle vicende di cronaca ai progetti locali, ecco un riepilogo delle notizie più rilevanti che hanno segnato la giornata, tra cui un episodio di aggressione e rapina in un parcheggio.

Pasquale compie 18 anni: “Da oggi il mondo è ufficialmente il tuo”

Pasquale, oggi festeggi un traguardo speciale: i tuoi 18 anni! Questo giorno segna l'inizio di un'avventura colma di scelte, sogni e conquiste.

Le notizie più importanti di oggi 13 maggio 2025 a Latina e in provincia

Oggi, 13 maggio 2025, Latina e la sua provincia si sono distinte per eventi significativi. Scopriamo insieme le notizie più rilevanti del giorno, tra cui l’assegnazione di undici Bandiere Blu nel Lazio, con ben nove riconoscimenti nella zona pontina, che portano novità e successi per le nostre spiagge.

Ne parlano su altre fonti

Latina compie oggi ottant’anni di Liberazione: un fatto che in vista del centenario non si può ignorare

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Il Comune di Latina riconosca ufficialmente la Giornata della Liberazione di Latina: per dire che questa città è nata due volte ...

Latina, Olga Russo compie cento anni: la festa con la famiglia e il sindaco Coletta

Riporta ilmessaggero.it: Cento candeline per la signora Olga Russo. Le ha spente oggi alla presenza dei suoi cari e del sindaco di Latina, Damiano Coletta che le ha rivolto i suoi auguri personali, dell’amministrazione ...