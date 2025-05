L’Atalanta cede 2-3 contro un Parma più motivato ma fa festa per l’addio di Rafael Toloi

L'Atalanta vive un'ennesima delusione nell'ultima giornata casalinga, cedendo 2-3 al Parma, più motivato e reattivo. Nonostante la quinta sconfitta in sei anni, la festa per l'addio di Rafael Toloi segna un momento speciale per i tifosi. Un primo tempo dominato dai bergamaschi contrasta con un secondo tempo deludente, segnato da una rimonta inaspettata degli avversari, lasciando l'amaro in bocca alla Dea.

La maledizione dell’ultima giornata casalinga per l’ Atalanta, sconfitta per la quinta volta negli ultimi sei anni (contro Inter nel 2020, Milan nel 2021, Empoli nel 2022 e Fiorentina nel 2024), battuta in rimonta dal più motivato Parma per 2-3 in una partita dai due volti. Primo tempo dominato, o quasi, dalla Dea, avanti al riposo per 2-0 con una doppietta di Daniel Maldini a segno in poco più in un minuto tra il 32’ e il 33’. Poi una ripresa con il Parma con il sangue agli occhi e l’energia nei tacchetti per cercare i punti di salvezza (inutili con il senno di poi per i pareggi casalinghi di Empoli e Venezia che salvavano comunque i ducali), ottenuti con i gol dei nuovi entrati, prima Hainaut e poi il 22enne Ondrejka che, con la sua doppietta, ha regalato agli emiliani la vittoria e la salvezza... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Atalanta cede 2-3 contro un Parma più motivato ma fa festa per l’addio di Rafael Toloi

