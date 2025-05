L’arte e il potere della cura contro la dispersione Gli studenti dello Sperone a Palermo ciceroni di legalità

Nel cuore del quartiere Sperone a Palermo, gli studenti dell'Istituto comprensivo "Sperone-Pertini" diventano ciceroni nel segno della legalità, celebrando l'arte e il potere della cura come antidoto alla dispersione. In occasione dell'anniversario della Strage di Capaci, accompagnano il pubblico alla scoperta del "Carro risorto delle Rosalie ribelli", un'opera simbolica che riunisce memoria e impegno civico, ispirando un nuovo senso di comunità e responsabilità.

La legalità prende forma tra i banchi di scuola. E l’indomani dell’anniversario della Strage di Capaci, a Palermo, nel quartiere Sperone, le studentesse e gli studenti dell’ Istituto comprensivo “Sperone-Pertini” fanno da ciceroni al “Carro risorto delle Rosalie ribelli” per la prima volta. Un’opera d’arte dell’artista Jannis Kounellis, il Carro realizzato per il Festino di Santa Rosalia a Palermo nel 2007, abbandonato per 17 anni a Villa Giulia e restaurato l’anno scorso dall’ associazione Amici dei Musei Siciliani, da Cassa edile Cepima e dal Comune di Palermo nell’ambito del "Festino dello Sperone" che ha coinvolto la scuola e l’associazione L’Arte di Crescere... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

