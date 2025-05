L’arte di lasciar andare | come sopravvivere a un amore che finisce

L’arte di lasciar andare ci insegna a sopravvivere a un amore che finisce. Le separazioni sono come piccole morti, dove si dissolve un’illusione e si perde una parte di sé. Non si tratta solo di dire addio, ma di attraversare un lutto silenzioso, fatto di abitudini vuote e tazze lasciate a metà, affrontando il dolore per ritrovare la forza di ricominciare.

Ci sono separazioni che sembrano piccole morti. Non perché manchi il respiro, ma perché si rompe un'illusione, un sogno, una parte di sé. Lasciare andare un amore non è solo mettere fine a una relazione: è attraversare un lutto silenzioso, fatto di abitudini vuote, tazze lasciate a metà.

