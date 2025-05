L’Angelone si sgretola ancora Percorsi chiusi per precauzione

La frana al Zucco Angelone, sopra Barzio e Introbio, ha provocato una nuvola di fumo bianco e il distacco di rocce che sono precipitate verso valle. La situazione rimane sotto controllo e i percorsi naturali sono ancora chiusi per sicurezza. Fortunatamente, non ci sono feriti né danni materiali. L’area continua a essere monitorata per eventuali ulteriori smottamenti, ma al momento la minaccia sembra sotto controllo.

Una nuvola di fumo bianco, poi il fragore delle rocce che si sgretolano e precipitano verso valle. Una scarica di pietre, più che una vera e proprio frana, quella che si è verificata l’altro giorno dalla Zucco Angelone, a monte di Barzio e Introbio. Per fortuna non si registrano né feriti né danni, come hanno subito accertato i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, i vigili del fuoco e i carabinieri della Forestale, allertati per cercare eventuali dispersi sepolti dai feriti e per una prima valutazione della situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Angelone si sgretola ancora. Percorsi chiusi per precauzione

