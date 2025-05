Landini | Precarietà giovanile rischia di diventare permanente con le attuali leggi

Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha sottolineato come la precarietà giovanile rischi di diventare una condizione di vita permanente a causa delle leggi degli ultimi 25 anni. Durante la trasmissione "Mezz'ora in più" su Rai 3, ha evidenziato che questa situazione, spesso considerata una crescita, rappresenta invece una criticità grave per il futuro dei giovani e del Paese.

La precarietà per i giovani "rischia di essere una condizione di vita permanente" e con le leggi degli ultimi 25 anni "è stata vista come una politica di cerscita". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini a Mezz'ora in più su Rai 3 condotto da Monica Maggioni illustrando i quesiti sul lavoro dei referendum dell'8 e del 9 giugno prossimo. "Sì, noi vogliamo proprio cambiare le leggi e la logica che ha portato queste leggi negli ultimi 25 anni. Noi stiamo cancellando leggi fatte sia da governi che di sè dicevano di essere di centro sinistra sia sia da governi che dicono di sé di essere di destra... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Landini: Precarietà giovanile rischia di diventare permanente con le attuali leggi

Approfondisci con questi articoli

Landini: Investire per superare la crisi del manifatturiero e combattere la precarietà

Landini evidenzia la necessità di investire per superare la crisi del manifatturiero, sottolineando come la precarietà sia un ostacolo cruciale.

Maurizio Landini: "Referendum per estendere i diritti e combattere la precarietà"

Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha ribadito l'importanza dei referendum per estendere i diritti e combattere la precarietà.

Landini (Cgil): “Precarietà permanente per i giovani, il lavoro va cambiato. La crisi attuale è frutto di scelte sbagliate che sono state fatte”

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha evidenziato la precarietà permanente dei giovani e la necessità di un nuovo modello di lavoro.

Il segretario generale Cgil Maurizio Landini ad Aosta al convegno "Giovani e lavoro".