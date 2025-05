Landini Cgil | Precarietà permanente per i giovani il lavoro va cambiato La crisi attuale è frutto di scelte sbagliate che sono state fatte

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha evidenziato la precarietà permanente dei giovani e la necessità di un nuovo modello di lavoro. Durante la trasmissione "In mezz'ora" su Rai 3, ha sottolineato come la crisi attuale derivi da scelte sbagliate e abbia richiamato l’attenzione sulla urgente riforma del mercato lavorativo per garantire stabilità e opportunità ai giovani.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha lanciato un forte allarme sulla condizione lavorativa dei giovani durante la trasmissione "In mezz'ora" su Rai 3. L'articolo Landini (Cgil): “Precarietà permanente per i giovani, il lavoro va cambiato. La crisi attuale è frutto di scelte sbagliate che sono state fatte” ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

