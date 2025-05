L’amico di Resinovich | Non l’ha uccisa il marito Ma lui sa chi è stato

Claudio Sterpin, 83 anni, si infuria dopo le rivelazioni sulla vicenda Resinovich, sostenendo di sapere chi sia stato l’assassino, contrariamente al marito di Liliana, Sebastiano Visintin, sospettato di omicidio. La controversia si accende dopo il rapporto del Piccolo di Trieste sulle considerazioni della pm, sottolineando che Sterpin ritiene di conoscere la verità, mentre Visintin è sotto accusa. Liliana, invece, avrebbe avuto altri piani, ma la vicenda resta avvol

All’indomani della rivelazione del Piccolo di Trieste sulle considerazioni della pm sul caso Resinovich, a essere arrabbiato non è il vedovo della vittima, Sebastiano Visintin, su cui si addensano i sospetti di omicidio, ma Claudio Sterpin, di 83 anni, con il quale Liliana avrebbe avuto intenzione di andare a vivere. "Sono in ebollizione da tre anni". Perché? "Perché l’ho detto tre anni fa: non credo l’artefice sia stato Sebastiano, non credo sia stato lui ad ucciderla ma lui sa benissimo chi è stato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net