Lama alla schiena fuga nell’ombra | l’omicidio di Vasilica Potincu sconvolge Legnano

Il brutale omicidio di Vasilica Potincu, 35 anni, ha profondamente scosso la comunità di Legnano. Il suo corpo è stato rinvenuto, trafitto da un coltello, nel suo appartamento, il 25 maggio. La macabra scoperta, avvenuta grazie a una vicina preoccupata per la porta socchiusa, ha dato il via a una drammatica caccia all’assassino, lasciando un'intera città sotto shock.

Legnano (Milano) – Il corpo senza vita di Vasilica Potincu, 35 anni, è stato trovato domenica 25 maggio nel suo appartamento di via Stelvio, trafitto da un coltello conficcato tra le scapole. La scoperta, fatta da una vicina che aveva notato la porta socchiusa, ha scatenato una caccia all’assassino tuttora in corso. Il ritrovamento Quando . L'articolo Lama alla schiena, fuga nell’ombra: l’omicidio di Vasilica Potincu sconvolge Legnano è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lama alla schiena, fuga nell’ombra: l’omicidio di Vasilica Potincu sconvolge Legnano

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Donna di 35 anni trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga - Uccisa con un coltello conficcato nella schiena. Omicidio a Legnano nel Milanese: una donna è stata trovata morta dalla vicina in un appartamento ... Come scrive msn.com

Coltellata alla schiena, due aggressori in fuga - Un uomo di 44 anni è finito all'ospedale, nella nottata tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre ... Il ferito ha riportato una lesione da lama alla schiena ed è stato trasportato al pronto soccorso di ... ilpiacenza.it scrive

Coltellata alla schiena in strada: muore un diciannovenne, aggressore in fuga - Tragedia a Torino: un ragazzo di 19 anni, di origini straniere, è stato ucciso nella notte ... è stato colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore. Segnala unionesarda.it

The Brutal Crimes of James Mulvey: Solihull’s Infamous Drug Boss