Laglio ragazza di 25 anni investita sulla Regina | soccorsa in codice rosso

Attimi di paura a Laglio, lungo la statale Regina: nel tardo pomeriggio una ragazza di 25 anni è stata investita, scatenando un’importante mobilitazione di soccorsi. Al momento dell'incidente, avvenuto alle 18:28, le condizioni della giovane hanno richiesto un intervento in codice rosso, mentre le strade intorno a Como e al Lago erano già congestionate da un traffico intenso.

