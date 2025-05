Laglio ragazza di 25 anni investita sulla Regina | soccorsa in codice rosso

Attimi di paura a Laglio, lungo la statale Regina, dove nel tardo pomeriggio una ragazza di 25 anni è stata investita. L'incidente è avvenuto alle 18:28, facendo scattare l'allerta per i soccorsi in codice rosso, preoccupati per le condizioni della giovane. La giornata si è rivelata complessa, non solo a causa del traffico intenso, ma anche per l'emergenza che ha coinvolto la comunità locale.

Giornata complessa sulle strade intorno a Como e al Lago, non solo per l'intenso traffico.Attimi di paura nel tardo pomeriggio a Laglio, lungo la Regina, dove una ragazza di 25 anni è stata investita. L'allarme è scattato alle 18:28 e i soccorsi sono partiti in codice rosso, temendo condizioni...

