L’Agenzia spaziale italiana cerca una mascotte ufficiale c’è un premio in denaro in palio | tutti i dettagli e il regolamento

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ricerca una mascotte ufficiale, con un premio in denaro. È aperto a tutti il concorso di idee, recentemente lanciato con una call to action. Se sei appassionato di spazio, scienza ed esplorazione, questa è l’opportunità perfetta per contribuire e valorizzare i valori dell’ASI. Scopri tutti i dettagli e il regolamento per partecipare e far volare la tua creatività!

L’Agenzia spaziale italiana (Asi) è alla ricerca di una mascotte. Lanciato per la prima volta un concorso di idee aperto a tutti. L’iniziativa è stata presentata proprio in queste ore con un’apposita call to action. “ Spazio, scienza ed esplorazione sono la tua passione? – si legge in una nota – Hai grande creatività e vuoi mettere alla prova la tua immaginazione? Partecipa al nostro concorso di idee ”. L’Agenzia spaziale italiana cerca una mascotte ufficiale, c’è un premio in denaro in palio: tutti i dettagli e il regolamento (ASI FOTO) – Notizie.com L’obiettivo dell’Asi è quello di dare vita alla prima mascotte ufficiale dell’agenzia. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - L’Agenzia spaziale italiana cerca una mascotte ufficiale, c’è un premio in denaro in palio: tutti i dettagli e il regolamento

