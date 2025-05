Lady Gaga si confessa | Ho avuto una psicosi ma le cose possono migliorare

Lady Gaga si confessa in un'intervista toccante a Sette de Il Corriere della Sera, rivelando di aver affrontato una psicosi. Con la sua consueta vulnerabilità , l'artista statunitense condivide un capitolo buio della sua vita, sottolineando l'importanza della speranza e della possibilità di miglioramento. La sua storia non è solo un racconto di sofferenza, ma un potente messaggio di resilienza e coraggio.

Lady Gaga non ha mai avuto paura di mostrarsi vulnerabile, e questa volta lo ha fatto con una sinceritĂ disarmante. In una lunga e toccante intervista pubblicata su Sette de Il Corriere della Sera, l’artista statunitense ha deciso di condividere uno dei capitoli piĂą difficili della sua vita, parlando apertamente della psicosi che l’ha colpita e del lungo cammino verso la guarigione. Il buio della psicosi: quando il successo non basta. “Ho avuto una psicosi. Per un certo tempo non sono stata saldamente in contatto con la realtĂ . Questo disturbo mi ha causato un forte allontanamento dalla vita e ci sono voluti parecchi anni di duro lavoro per tornare a essere me stessa”... 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it