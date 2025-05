Laboratorio per dj Romeo risponde al centrodestra | Ancora critiche velleitarie

Il laboratorio per DJ Romeo risponde alle critiche del centrodestra definendole velleitarie. Mentre la città evolve, cresce e si apre a nuove opportunità nazionali e internazionali, l’amministrazione sottolinea i progressi realizzati e le molte iniziative positive in corso. La visione è quella di una comunità in trasformazione, che avanza con determinazione, lasciando alle spalle polemiche sterili e puntando a un futuro di sviluppo e innovazione.

"Ancora un attacco velleitario da parte dei consiglieri di opposizione. Mentre la nostra città cambia, cresce, si nutre di nuove energie, costruisce una nuova narrazione di sé, entrando in circuiti nazionali e internazionali virtuosi, accogliendo centinaia di iniziative positive, pubbliche e.

