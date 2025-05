Laboratorio per dj Romeo risponde al centrodestra | Ancora critiche velleitarie

Il laboratorio per DJ Romeo risponde alle critiche del centrodestra con fermezza, definendo gli attacchi degli oppositori come velleitari. In un periodo di trasformazione e crescita per la città , si evidenziano le nuove energie e le iniziative positive che la rendono protagonista in circuiti nazionali e internazionali. Mentre il cambiamento avanza, la narrativa della comunità si arricchisce e si attualizza, sfidando le opposizioni con risultati tangibili.

"Ancora un attacco velleitario da parte dei consiglieri di opposizione. Mentre la nostra città cambia, cresce, si nutre di nuove energie, costruisce una nuova narrazione di sé, entrando in circuiti nazionali e internazionali virtuosi, accogliendo centinaia di iniziative positive, pubbliche e... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Laboratorio per dj, Romeo risponde al centrodestra: "Ancora critiche velleitarie"

Reggio Calabria, Romeo risponde alle critiche sull'iniziativa musicale: "Un progetto virtuoso per i giovani, nessuno spreco di denaro pubblico" - L’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo interviene con fermezza dopo le critiche mosse dai consiglieri di opposizione riguardo al laboratorio musicale promosso dall’Amministrazione comunale ... Lo riporta reggiotv.it

Reggio, Romeo difende il laboratorio musicale: ‘Progetto per i giovani, non propaganda’ - “Ancora un attacco velleitario da parte dei consiglieri di opposizione. Mentre la nostra città cambia, cresce, si nutre di nuove energie, costruisce una nuova narrazione di sé, entrando in circuiti na ... Riporta citynow.it

