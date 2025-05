La vittoria scudetto del Napoli è stata anche una festa della Palestina

La vittoria dello scudetto del Napoli si è trasformata in una celebrazione di solidarietà con la Palestina. Prima della partita decisiva contro il Cagliari, nel quartiere Forcella di Napoli, è apparso uno striscione tra i palazzi, con i colori e i simboli della bandiera palestinese. Un gesto che ha unito lo spirito di festa sportiva a un messaggio di vicinanza e sostegno a una causa internazionale.

Nelle ore immediatamente precedenti alla partita tra Napoli e Cagliari, evento conclusivo (e decisivo) della Serie A 202425, nel quartiere Forcella, nel centro storico del capoluogo campano, è comparso un grande striscione steso tra i palazzi, sopra una via. Riportava i colori della bandiera palestinese ma con al centro uno scudetto tricolore e il simbolo del Napoli. Da un lato c’era scritto “Free Palestina”, e dall’altro “Forcella ringrazia la squadra”. Può sembrare un accostamento azzardato, considerando che nessuno nel Napoli – né a livello societario né nel gruppo dei giocatori di Antonio Conte – si è mai espresso in alcun modo su quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La vittoria scudetto del Napoli è stata anche una festa della Palestina

