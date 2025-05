La vittoria di Norris riaccende la sfida con Piastri | cosa ha raccontato il GP di Monte Carlo

La vittoria di Lando Norris al GP di Monte Carlo riaccende la sfida con il compagno di squadra Oscar Piastri. Dopo un lungo digiuno di successi che durava dal GP inaugurale in Australia, Norris ha trionfato davanti a Charles Leclerc della Ferrari, riportando la McLaren sotto i riflettori. Questa gara ha messo in luce le dinamiche interne al team e le strategie che potrebbero influenzare il prosieguo della stagione.

Va a Lando Norris la vittoria del GP di Monte Carlo. Il britannico della McLaren chiude davanti alla Ferrari di uno scatenato Charles Leclerc e all’altra vettura papaya di Oscar Piastri. Non vinceva dal GP inaugurale in Australia, Norris. Ha poi sofferto per 70 giorni, nelle quali il compagno di scuderia ha inanellato quattro vittorie. Era dal 2008 che il team di Woking non riusciva a trionfare nel Principato con Lewis Hamilton, oggi 5° con l’altra SF-25. Max Verstappen (4°) ha provato a rimanere in testa fino all’ultima tornata, sperando in una Safety Car per effettuare la seconda sosta, ma non c’è riuscito... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La vittoria di Norris riaccende la sfida con Piastri: cosa ha raccontato il GP di Monte Carlo

