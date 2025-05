La Virtus cade a Venezia la Reyer porta la serie sul 2-2 Ivanovic | Tirata fino alla fine

La Virtus Bologna viene sconfitta dalla Reyer Venezia, che porta la serie sul 2-2, accedendo così alla decisiva "bella" dei Quarti di finale playoff Scudetto. La partita, disputata al Taliercio, si è caratterizzata per un'intensità straordinaria, con entrambe le squadre che, nonostante le fatiche accumulate, hanno lottato fino all'ultimo secondo. L'emozione e la determinazione hanno reso questo match memorabile per i tifosi.

L'Umana Reyer Venezia conquista la “bella” dei Quarti di finale playoff Scudetto battendo nuovamente al Taliercio la Segafredo Virtus Bologna al termine di una gara dall'intensità clamorosa, in cui, nonostante si siano cominciati a intravedere in entrambe le squadre le fatiche della serie, gli... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La Virtus cade a Venezia, la Reyer porta la serie sul 2-2. Ivanovic: "Tirata fino alla fine"

