‘La trama fenicia’ | così Wes Anderson si diverte a depistarci

La trama fenicia di Wes Anderson è un film che sfida lo spettatore a trovare un senso definitivo dietro la sua impeccabile superficie formale. Come sempre, Anderson costruisce un universo visivo inconfondibile: colori pastello, simmetrie ossessive, scenografie millimetriche e un cast corale che sembra uscito da una graphic novel più che da Hollywood. Benicio del Toro, nei panni del magnate Zsa-zsa Korda, incarna perfettamente questa estetica: il suo personaggio, sopravvissuto a sei incidenti aerei e circondato da un passato di traffici e scandali, è più un’icona disegnata che un uomo reale, immerso in una narrazione che alterna satira, dramma e ironia surreale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it